டி.ஆர்.பி ஏற்றத்தான் தேசபக்தியா?

இந்த வாரம் மீண்டும் பேசுபொருளாகியிருக்கிறார் அர்னாப் கோஸ்வாமி. மகாராஷ்டிரா போலீஸார் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பியிருக்கிறது. அர்னாபின் ரிபப்ளிக் தொலைக்காட்சியின் டிஆர்பி ரேட்டிங் தகிடுதத்தங்களில் ஆரம்பித்த வழக்கு, தற்போது தேசியப் பிரச்னையாக முட்டி நிற்கிறது. காவல்துறை கடைசியாகத் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் இருந்து இரண்டு தொகுப்புகள் (3,400 பக்கங்கள்) தற்செயலாக (!) மீடியாவுக்குக் கசிய விடப்பட்டன. அவற்றைத்தான் தற்போது அர்னாப்பின் குரலிலேயே THE NATION WANTS TO KNOW என தேசமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது.



இந்தியாவின் பத்திரிகை சுதந்திரம் பற்றிய ஒரு கட்டுரையில் மூத்த பத்திரிகையாளரான ராஜ்தீப் சர்தேசாய், ‘இந்தியப் பத்திரிகைத்துறையில் பெருவாரியான கூட்டம் காவல்நாய்களாக இருப்பதற்குப் பதில் செல்ல நாய்களாக மாறிவிட்டன’ என வேதனைப்பட்டிருப்பார். தேசியத்தை வைத்து பெரும்பான்மை மக்களின் இறையாண்மைப் பசிக்குத் தீனி போட்டு வந்த ரிபப்ளிக் தொலைக்காட்சி சிஇஓவின் வாட்ஸ்அப் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், அதைத்தான் மீண்டும் நமக்கு நிரூபிக்கின்றன. 40 ராணுவ வீரர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பின்னர் அர்னாப் உதிர்த்த வரிகள், அவரின் போலி தேசியத் தோலை உரித்திருக்கின்றன. அர்னாப்பும் முன்னாள் BARC தலைவருமான பார்த்தோ தாஸ்குப்தாவும் உரையாடிய வாட்ஸ்அப் செய்திகள், அர்னாபின் இன்னொரு முகத்தைக் காட்டியிருக்கின்றன.



40 ராணுவ வீரர்களின் துக்க நிகழ்வின் போது, பிரதமர் எதுவும் தெரியாமல் காட்டில் ஷூட்டிங் நடத்திக்கொண்டிருந்தது ஒருபுறம் என்றால், இன்னொரு புறம் கண்ணீர் மல்க நரம்பு புடைக்க தொலைக்காட்சியில் யாரையும் பேசவிடாமல் கர்ஜித்துக்கொண்டிருந்த அர்னாப் இப்படி நம் ராணுவ வீரர்களின் பிணங்களை வைத்து ரேட்டிங்களில் குளிர்காய்ந்து இருக்கிறார். தொழில் வேறு, கொள்கை வேறு என சால்ஜாப்புகள் சொன்னாலும், தேசபக்தியின் ஒட்டுமொத்தக் குத்தகையாளராகக் கூச்சலிடும் அர்னாப், செய்தி வெளியான மூன்று மணி நேரத்தில் வாட்ஸ்அப் மூலம் இனிப்பு பகிர்ந்திருப்பதுதான் அவலத்துக்குரியது.



அத்துடன் நிற்கவில்லை... அமைச்சரவை மாற்றம், பிரதமர் அலுவலகச் செயல்பாடுகள், மத்திய அமைச்சர் ஒருவரைப் பற்றிய கமென்ட் என நீளும் அதிர்ச்சிகள் ஏராளம்.



இப்படியாக புல்வாமா தாக்குதல், காஷ்மீரின் 370-வது சட்டப்பிரிவு ரத்து பற்றியெல்லாம் அர்னாப்புக்கு முன்னரே தெரிந்தது எப்படி என்பதுதான் தற்போதைய பேசுபொருள்.