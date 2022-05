பிரசாந்த் கிஷோருக்குப் போட்டி? - சுனில் கனுகோலுவை தேர்தல் பணிகளில் களமிறக்கிய காங்கிரஸ்!

அதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியை வெற்றிபெறச் செய்வதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக சில முக்கிய குழுக்களை உருவாக்கினார். குறிப்பாக, அரசியல் விவகாரங்கள் குழு (Political Affairs Group), டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எனும் 2024 தேர்தலுக்கான பணிக்குழு (Task force-2024), காங்கிரஸின் அகில இந்திய பாதயாத்திரையை ஒருங்கிணைக்கும் மத்திய திட்டமிடல் குழு (Central Planning group for the coordination of the ``Bharat Jodo Yatra") ஆகிய மூன்று முக்கியக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன.