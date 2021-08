மறைக்கப்பட்ட போர் வரலாறு: நேதாஜியின் INA படை Vs பிரிட்டிஷ் இந்தியப் படை யுத்தம் பற்றி தெரியுமா?

இந்த சம்பவங்கள் குறித்து, பிரிட்டிஷ் வரலாற்றாசிரியர்களான எட்வர்ட் மற்றும் மைக்கேல் தாங்கள் எழுதிய ``The Last Years Of British India" (page: 93) எனும் நூலில் கூறியிருப்பதாவது,