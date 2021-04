“கட்சித் தாவலைத் தொடங்கி வைத்தவர் ராஜாஜிதான்!”

கூர்மையான அரசியல் பார்வையும் அங்கதமும் கொண்ட மொழியால், நடுத்தர வர்க்கத்தின் வாழ்வியல் அசைவுகளைப் பதிவுசெய்தவர் இந்திரா பார்த்தசாரதி. 90 வயதைக் கடந்த நிலையிலும் அதே தீவிரத்தோடு சமகால அரசியல் குறித்து ட்விட்டரில் எழுதுகிறார். ‘நான் 1952-ல் முதல் பொதுத்தேர்தலில் வாக்களித்தேன். இன்றும் என் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள நிவாச காந்தி நிலையத்தில் வாக்களித்தேன். ஒருவேளை இதுவே நான் வாக்களிக்கும் கடைசித் தேர்தலாகவும் இருக்கக் கூடும்!’ என்று தேர்தலன்று அவர் போட்ட ட்வீட் வைரலானது.

தேர்தலுக்குப் பிந்தைய ஒரு மாலைப்பொழுதில் அவரைச் சந்தித்தேன். சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி கம்பீரமாகப் புன்னகைத்தார். அருகில், Isabel Wilkerson எழுதி சமீபத்தில் வெளியான ‘Caste: The Origins of Our Discontents’ நூல் வாசிப்பின் இறுதியில் புக்மார்க் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ஞாபக சக்தி மட்டும் மிச்சமிருக்கு. மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் பழுதுபட்டுப்போச்சு. வலியைக் குறைச்சுக்க ட்விட்டர் ஒரு வழி” என்று சிரிக்கிற இ.பா-விடம் சில கேள்விகளை முன்வைத்தேன்.