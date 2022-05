கோயில் பெயரில் நிதி... மோசடி புகார்; கைது - குறிவைக்கப்படுகிறாரா கார்த்திக் கோபிநாத்?

கார்த்திக் கோபிநாத் கைது தொடர்பாக ஆவடி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ''மத்திய குற்றப்பிரிவில் மதுர காளியம்மன் திருக்கோவில் செயல் அலுவலர் அரவிந்தன் அளித்துள்ள புகாரில், 'நான் மேற்கண்ட கோவிலில் செயல் அலுவலராக பணிபுரிவதாகவும் சென்னை முத்தாபுதுப்பேட் பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் கோபிநாத் என்பவர் 'இளையபாரதம்' என்ற பெயரில் யூட்டியூப் வலைதளத்தில் 'Milaap fund raiser' என்ற தளம் மூலமாக கோவிலில் பழுதடைந்துள்ள சிலைகளை புனரமைப்பதற்காக இந்து சமய அறநிலையத்துறையிடம் முறையான அனுமதியைப் பெறாமல் பொதுமக்களை ஏமாற்றி நிதி திரட்டி தனது சுயலாபத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்' என்று கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு குற்ற எண்: 4/2022 U/s 406, 420 IPC and 66 (D) OF I.T Act ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு புலன் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேற்கண்ட வழக்கில் கார்த்திக் கோபிநாத் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு அம்பத்தூர் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார்'' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.