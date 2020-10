சொத்து அட்டை: `இனி கிராம மக்களுக்கு எந்த வங்கியும் கடன் தர மறுக்க முடியாது!’- பிரதமர் மோடி

மத்திய அரசின் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் சொத்து அட்டைகள் வழங்கும் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி இன்று காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார்.

தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமான ஏப்ரல் மாதம் 24-ம் தேதி, ஸ்வமித்வா(Svamitva - Survey of Villages And Mapping With Improvised Technology In Village Areas) என்ற திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அறிமுகப்படுத்தினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புறங்களில் சொத்து வைத்திருப்பவர்களுக்கு, `சொத்து அட்டை’ வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒருவரை குறிப்பிட்ட சொத்தின் உரிமையாளர் என அங்கீகரிக்கும் வகையில் வழங்கப்படும் இந்த சொத்து அட்டைகளை பயன்படுத்தி, கிராம மக்கள் வங்கிகளில் கடன் வசதிகளை பெறலாம் என பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிடுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.