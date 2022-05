“மாற்றம் ம.தி.மு.கவால்தான்!” - வைகோ

“மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணி முடிவாகி விட்டதா..?

“ஆம் மதிமுகவும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் கடந்த ஒரு வருடமாகக் கூட்டு இயக்கம் நடத்தி வருகின்றன. இது அரசியல் கூட்டணியாகவும் அமையும் என்று தொடர்ந்து நான் சொல்லி வந்திருக்கிறேன். தற்போது மாநாடு நடத்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தேர்தலில் எங்களோடு கூட்டணி அமைத்துக் கொள்வதாக அறிவித்திருக்கிறது.

‘மத்திய மாநில ஊழல் அரசுகளை எதிர்ப்பதில் ம.தி.மு.க. உறுதியாக - இருக்கிறது!’ என்பதைக் குறிப்பிட்டு ‘நேர்மையான கட்சி’ என்றும் எங்களை மார்க்சிஸ்ட் கட்சித் தலைவர் சங்கரய்யா - கூறியிருக்கிறார். பொதுவாக, நேரத்துக்குத் தகுந்தாற்போன்றோ, அவசரப்பட்டோ கம்யூனிஸ்ட்டுகள் கருத்துச் சொல்ல மாட்டார்கள். அந்த வகையில் நாங்கள் பாக்கியசாலிகள்!”

“அரசியல் கூட்டணி அமையும் எனில், பா.ம.க.வுடன் கூட்டணி இருக்குமா?”

“இது தொடர்பாக, பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ராமதாஸை. எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த செஞ்சி ராமச்சந்திரன் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் வருகிற பதினாறாம் தேதி கூடவிருக்கும் அவர்களது கட்சித் தலைமைக்குழு கூட்டத்தில் இதுகுறித்து விவாதித்து முடிவெடுப்பார்கள். இந்த நிலையில், பா.ம.க-வின் கூட்டணி எங்களுக்கு அமையும் என்றே நான் நம்புகிறேன்..”

ஜனதா தளம்...?”

“ஜனதா தளத்தைப் பொறுத்தமட்டில் தேசிய முன்னணியினர், ஊழலிலேயே ஊறிய ஜெயலலிதா கட்சியைச் சேர்த்துக் கொண்டால் தேசிய முன்னணியின் நம்பகத் தன்மையே பாழ்பட்டுப் போய்விடும். இதைப் பலமுறை நான் வி.பி.சிங்கிடம் வற்புறுத்திச் சொல்லியிருக்கிறேன். அண்மையில், என்.டி.ஆர். இறுதிச் சடங்குக்கு ஹைதராபாத்துக்கு வந்திருந்த சரத் யாதவ், ராம்விலாஸ் பஸ்வான், மஃப்டி முகம்மது சையத், பிஜுபட்நாயக் ஆகியோரிடமும் இதுபற்றி நான் தீவிரமாகப் பேசியிருக்கிறேன். ஆக மொத்தத்தில் தேசிய முன்னணி அதிமுக-வோடு சேரக்கூடாது. அப்படியெனில் ம.தி.மு.க, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணியில் ஜனதா தளமும் இடம்பெறும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.”

“உங்கள் கட்சியின் வேட்பாளர் தேர்வுமுறை எப்படி இருக்கும்...?”

“சொத்துக் கணக்குகளைப் பகிரங்கமாய் முன்வைக்கும் பண்பு, வெற்றி வாய்ப்பைக் கொண்டுவரும் வேட்பாளரின் திறன், மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு உள்ள மதிப்பு, ம.தி.மு.க கொள்கைகளின்மீது அந்த வேட்பாளருக்கு இருக்கும் ஈடுபாடு, எந்தச் சோதனை வரினும் சலனத்துக்கோ, சபலத்துக்கோ ஆட்படாமல் கழகத்துக்கு விசுவாசமாகப் பணியாற்றும் தன்மை... இந்த அடிப்படைகளிலேயே வேட்பாள்ர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்...

”(உரக்கச் சிரிக்கிறார்) “இரண்டு துருவங்கள் இணையுமா என்ற கேள்வி எப்படி பகுத்தறிவுக்குப் புறம்பான கேள்வியோ. அப்படிப்பட்ட கேள்வி இது!

உங்களைச் சொல்லிக் குற்றமில்லை... இப்படிப்பட்ட நச்சுப் பிரசாரங்களைச் சில அக்கறையுள்ள சக்திகள் பரப்பி வருகின்றன.

சட்டமன்றத்திலேயே, ராஜீவ் காந்தி கொலைக்குற்றத்தில் வை.கோபால்சாமியை எதிரியாகச் சேர்க்க வேண்டும் என்று விசாரித்து வரும் எஸ்.ஐ.டி ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டியவரும் அவரே!

சிங்கள ராணுவத்தோடு போர் புரிந்ததில் இரண்டு கால்களும் கைகளும் இழந்து அங்கஹீனமான ஈழத்தமிழ் வாலிபர்களுக்கு என் தம்பி வை. ரவிச்சந்திரன், வீட்டில் தங்க வைத்து சிகிச்சையளித்து வந்தார். ஏறத்தாழ ஒன்றரை வருட காலம் அவர்கள் தங்க இடமும் அடைக்கலமும் தந்தார். மனிதாபிமான அடிப்படையில் செயலாற்றிய என் தம்பியைத் தமிழக போலிஸார் கைது செய்தனர். கூடவே, அவர் வீட்டிலிருந்த வாலிபர்களையும் கைது செய்தனர். பிறகு அந்த வாலிபர்கள் மீது கேஸ்களை வாபஸ் வாங்கிச் சிறப்பு முகாம்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு, என்னை அரசியல் வஞ்சம் தீர்க்கும் நோக்கத்தோடு என் தம்பியை மட்டும் பத்மனாபா கொலை வழக்கில் ஒரு எதிரியாகச் சேர்க்க ஏற்பாடுகள் நடந்தன. ஏழு முறை என் தம்பியை விலங்கு போட்டு அழைத்துச் சென்றனர். இப்போதும் உச்சநீதிமன்றத்தின் நிபந்தனை ஜாமீனில்தான் என் தம்பி இருக்கிறார்.

எங்கள் குடும்பத்தை எவ்வளவு பழிவாங்குகிறார் ஜெயலலிதா என்பதற்கு இதுவே சிறந்த உதாரணம்.

“தி.மு.க. மாநாடு பற்றி உங்கள் விமரிசனம்?”

“மாநாட்டின் வேதனைகளில் ஒன்று கலைஞரின் வாரிசு வருங்காலத்தில் மகுடாபிஷேகம் நடத்த இப்போது இளவரசு பட்டம் சூட்டியது! உங்களுக்குப் பேட்டியளித்தபோது, ‘மாநாட்டில் புது கோஷம் ஓலிக்கும்!” என்றார். மகனை முன்னிலைப்படுத்திய கோஷம்தானா அது...?

நகரமெங்கும் இருந்த கட்-அவுட்களில் திறமையுள்ள இளைஞர்களை முன்னிலைப்படுத்தாமல் வாரிசையல்லவா வரிந்துகட்டி வரைந்திருந்தார்கள்..?

மாநாட்டின் முக்கியத் தீர்மானத்தை முரசொலி மாறன் முன்மொழிய, கட்சிப் பொதுச்செயலாளர் அன்பழகன் வழிமொழிந்தார். மரபா இது? அடுக்குமா இந்தச் செயல்? கழக வரலாற்றிலேயே இப்படி நடந்ததில்லையே!

விருப்பு வெறுப்பின்றி கணிப்பதானால், ம.தி.மு.க. மாநாட்டுக்கு வந்த கூட்டத்தில் அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் தி.மு.க. மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தது. ம.தி.மு.க-வின் பேரணி, முந்தைய தினம் மாலை நாலு மணிக்கு ஆரம்பித்து மறுநாள் காலை ஏழு மணி வரை சென்றது. தி.மு.க. பேரணியே மாலை ஆறு மணிக்குத்தான் துவங்கியது. அதிலும் நாலு நாலு பேராக நடக்க வைத்துக் கூட்டம் காட்டினார்கள். வாகனங் களையும் மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வரச்செய்தார்கள்.

இதுவரை நடந்த மாநாட்டுப் பேரணிகளில் பத்தரை மணிக்கே படுக்கப் போய் விடும் கலைஞர் இப்போது தொண்டர்களுக்காகவா விழித்தார்...? கோபால்சாமி விழித் திருந்தானே என்ற பயத்தில் விழித்தார்.

பேரணி முடிந்து எங்கள் மாநாட்டில், நான் காலையில் பேசியபோது கூட்டம் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தது. உணவோ, தூக்கமோ இன்றி இருந்த கடல் அலை போன்ற தொண்டர் கூட்டம் அப்போதும் மகிழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருந் ததை இந்தியாவிலேயே இதுவரை யாரும் நடத்திக்காட்டியதில்லை. ஒருவேளை நாங்களே மதுரையில் மார்ச் 9-ம் தேதி நடத்தப்போகிற தேர்தல் சிறப்பு மாநாடு அந்த ரெக்கார்டை மிஞ்சக்கூடும்."

“அண்மையில் நடந்த அ.தி.மு.க. மாநாடாவது உங்களுடையதை விஞ்சி விட்டது என்று சொல்வீர்களா?"

"எழுச்சி என்ற சொல்லை நாடு நகரங்களில், பட்டிதொட்டிகளில் பரவலாக்கியதே மறுமலர்ச்சி திமுகதான். இப்போது ஊரை அடித்து உலையில் போடுகிற கட்சியெல்லாம் எங்களை காப்பியடித்து அந்த சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறது.

அவர்கள் ஆளுங்கட்சி என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு பேசுங்கள்.... கூட்டம் கூட்டுவது அவர்களுக்குப் பெரிய விஷயமல்ல. சாதாரணமாக அவர்களுக்கு மக்கள் கூட்டம் வருவதேயில்லை என்பதுதான் உண்மை. அதனால்தான் ஏதாவது அட்ராக்ஷன் வேண்டுமேயென்று ஐயாயிரத்து நாலு ஜோடிகளுக்குத் திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள்! வளர்ப்பு மகன் திருமண ஆடம்பரம் இதனாலெல்லாமாவது மக்களுக்கு மறக்காதா என்று பார்க்கிறார்கள்.

“ஜெயலலிதா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தனது வருமானவரிக் கணக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார். கோடிக்கணக்கிலான இந்த வருமானம் பதினைந்து ஏக்கரா திராட்சைத் தோட்டத்தில் வந்த வரும்படி என்றால் எப்படி நம்ப முடியும்...?”

வெளிநாட்டுப் பணம் எனக்கு வந்தது என்று சொல்லியிருக்கிறாரே... அது எங்கிருந்து வந்தது. யார் மூலம் வந்தது என்று சொல்லும் தார்மீகப் பொறுப்பு அவருக்கு இல்லையா..? She is accountable and answerable. இந்தச் சூழ்நிலையில் இதுபற்றியெல்லாம் அவர் மாநாட்டில் வாய்திறந்திருக்க வேண்டாமா..?”