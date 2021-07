பஞ்சாப் எம்.பி-யின் 'தமிழ் முழக்கம்' - அதிரும் நாடாளுமன்றம்! யார் இவர்?

17-வது மக்களவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதிலிருந்தே ‘பெகாசஸ்’ விவகாரம் புயலைக் கிளப்பி வருகிறது.

"we want justice.. we want justice.. "

"நஹி சலோ.. நஹி சலோ.. டானா சாஹி நஹி சலோ.."

ஆகிய இரண்டு வசனங்கள்தான் பொதுவாக நாடாளுமன்றத்தில் முழக்கங்களாக எழுப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்தமுறை

"வேண்டும்.. வேண்டும்.. நீதி வேண்டும்."

என தமிழிலும் முழக்கங்களை நாடாளுமன்றத்தில் கேட்க முடிகிறது. கடந்த 7 நாட்களாக அவையின் மையப்பகுதியில் 150-க்கும் மேற்பட்ட எம்.பி-க்கள் ஒன்றுகூடி முழக்கங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள். அதில் தமிழில் முழக்கத்தை எழுப்புபவர் தமிழக எம்.பி இல்லை என்பதுதான் இதிலிருக்கும் சுவாரஸ்யமே! பஞ்சாபைச் சேர்ந்த எம்.பி ஜஸ்பீர் சிங்-தான் தமிழில் மத்திய அரசுக்கு எதிரான முழக்கத்தை முழங்குகிறார்.