அந்த போட்டோகிராபர் பெயர் தெரியுமா...?

“மேலே உள்ளது - வெடிச்சத்தம் கேட்டவுடனே நான் எடுத்த முதல் படம்! சத்தத்தைத் தொடர்ந்து தரையிலிருந்த கார்ப்பெட் தீப்பிடித்து எரிந்து கொண்டிருந்ததைப் பார்த்து 'செக்யூரிட்டி அதிகாரிகள் ஓடிவந்து அதைத்தான் கால்களால் மிதித்து அணைத்தார்கள். தொண்டர்களும் தலைவர்களும்கூட,"எங்கே ராஜீவ்?" என்று கதறியபடி அங்கும் இங்கும் அலைந்தார்களே தவிர, அந்த தீச்சுடருக்கு அருகில் இருப்பதுதான் ராஜீவ் உடல் என்பதையே மிகத் தாமதமாகத்தான் கண்டுபிடித்தார்கள்.

வேனில் இருந்து இறங்கும்போதே வாணவேடிக்கை, பட்டாசு சத்தம் கேட்டது.... ‘பரவாயில்லை, நல்ல வரவேற்பு என்ற ஆச்சரியத்துடன் இறங்கிய எனக்கு அடுத்து மிகப் பயங்கரமான வெடிச்சத்தம் கேட்டது.

கூட்டமாக இருந்த இடம் திடீரென சில விநாடியில் காலியானது. அதன்பிறகு பார்த்தால் பலர் தரையில் விழுந்து கிடக்கிறார்கள். “அய்யோ அம்மா”என்ற கூக்குரல் கேட்டது. பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் போச்சு... எல்லாம் போச்சு...." என்று கத்திக்கொண்டே ஓடினார்கள்.

உடனே, அந்த இடத்துக்கு ஓடிப்போய்ப் பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியவில்லை. என்ன நடந்தது என்று யோசிக்கக்கூட முடியவில்லை. ஆனால், ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது என்பது மட்டும் புரிந்தது. போலீஸ் அதிகாரி மாத்தூர்"Where is Rajiv...? Where is Rajiv...?என்று பதட்டத்துடன் தேடினார். அங்கு இருந்த அனைவருக்குமே கூட்டத்தில் ‘ராஜீவ் எங்காவது கலந்துவிட்டாரோ’ என்ற எண்ணமே ஏற்பட்டது.‘ஷூ’வை வைத்துத்தான் நானும் ராஜீவ் என்று ஊகித்தேன். உடல் நடுங்கியது. இந்த முக்கியமான கோரக் காட்சியைப் படம் எடுத்தபோது என் நெஞ்சம் கனத்தது.... கூடவே, மீண்டும் குண்டு வெடிக்குமோ என்ற பயம்... இருந்தாலும் துணிச்சலுடன் நடப்பது நடக்கட்டும். எதையும் விட்டுவிடக்கூடாது என்ற எண்ணத்துடன் ஓடி ஓடி எல்லா கோணத்திலும் படம் ஏடுத்தேன். எல்லாம் முடிந்து திரும்பி வரும்போது கூட அவர் இறந்துவிட்டார் என்பதை நம்ப முடியவில்லை. சற்று நேரத்துக்குமுன் முன் ஜாலியான மூடில் சிரிப்பை உதிர்த்த ராஜீவ் காந்தியின் அழகிய முகம் அடிக்கடி ஃப்ளாஷ் ஆகி என் மனத்தில் இனம்புரியாத சோகம் சூழ்ந்து கொண்டது.”