`யூனியன் அரசாங்கம் ; கூட்டாட்சி’ - பிரதமர் மோடிக்கு ஸ்டாலின் சொன்ன நன்றியில் குறியீடா?!

இரவு 7.33 மணிக்கு பிரதமர் மோடி ஸ்டாலினுக்கு ட்விட்டரில் வாழ்த்துக் கூறினார். அவருக்கு பதிலளித்து ஸ்டாலின் வெளியிட்ட நன்றி அறிவிப்பு ட்விட்டில், சில குறியீடுகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள் திமுகவினர். அதாவது பிரதமரின் வாழ்த்துக்கு நன்றி கூறிவிட்டு, ``I look forward to working with the Union Government to fulfill aspirations of the State” என்று பதிவிட்டுள்ளார். `Central Government ’அதாவது மத்திய அரசு என்று சொல்லாமல், `Union Government’ அதாவது ஐக்கிய அரசு என்று சொல்லியிருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறதாம்.

இது குறித்து பேசிய தி.மு.க வினர், ``மத்திய அரசு என்பது அனைத்து அதிகாரங்களையும் ஒற்றை இடத்தில் குவித்திருக்கும் அரசு என்று இல்லாமல், ஐக்கிய அரசு என்பதன் மூலம் பலவகையான மாநிலங்கள் அடங்கிய ஐக்கிய இந்தியாவை ஆட்சி செய்யும் அரசு என்ற பொருள் படும் வகையில் பதிவிட்டுள்ளார். Through federal co-operation என்கிற வார்த்தை மூலம் கூட்டாட்சியின் மூலம் கொரோனாவை வெல்வோம் என்று பதிலளித்துள்ளார். எந்த ஒரு நிலையிலும் மத்திய அரசுக்கு அடிபணியாத அரசை நடத்திச் செல்வேன் என்பதை மறைமுகமாக பதிவிட்டிருக்கிறார் ஸ்டாலின்” என்கிறார்கள். சமூகவலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் சிலரும் இந்த கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.