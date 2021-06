ஒன்றிய அரசு விவகாரம்: `சிறுபிள்ளைத்தனம், உள்நோக்கம்' vs `இந்தியா ஒரு நாடு. தேசமல்ல' | பாஜக vs திமுக

ஆனால்... இதில் அவர்களுக்கு உள்நோக்கம் இருந்தால், ஸ்டாலின் வெற்றிபெற்ற மே 2-ம் தேதி, தன்னுடைய ட்விட்டர் கணக்கில் 'Belongs to the dravidian stock’ என்று தான் திராவிட இனத்தைச் சார்ந்தவன் என பதிவேற்றிருந்தார். அதேபோல, 1962-ம் ஆண்டு'I am dravidian stock’ என்று அண்ணாதுரை பாராளுமன்றத்தில் சொல்லும்போது, அதற்கு ஜன சங்கத்தின் நிறுவனத் தலைவர், வாஜ்பாய் என்ன பதிலளித்தார் என்பதை திமுகவினர் பார்த்து, படித்து தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். ”

ராஜீவ்காந்தி (திமுக): ``முதன்முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்து தான் யூனியன் ஆப் இந்தியா என்பது பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இப்போதும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் கூட ஒன்றிய அரசு என்று தான் இருக்கிறது.