"பி.வி.சிந்துவிற்காக சென்னை தயிர்சாதம்; சாய்னாவுக்கு இத்தாலி பாஸ்தா" -சுவாரஸ்யம் பகிரும் செஃப்

இவரின் கேட்டரிங் நிறுவனம் ஏற்கெனவே பல உலகளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கும் குறிப்பாக ஐபிஎல், இந்திய கால்பந்து சூப்பர் லீக், உலகளவிலான குத்துச் சண்டை போட்டிகள் போன்றவற்றிற்கு கேட்டரிங் செய்து பெயர்பெற்றது. மேலும், கேட்டரிங் தொடர்பாக மன்விரின் 'Catering Your Way to Financial Independence' எனும் புத்தகம் பெரிதும் பேசப்பட்டது.

அந்தவகையில் நடந்து முடிந்த இந்த '2023 இந்திய ஓபன் சூப்பர் 750 பேட்மிண்டன்' தொடரில் பங்குபெற்ற மேற்கு ஐரோப்பிய முதல் கிழக்கு ஆசியா வரையிலுமான பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பேட்மிண்டன் வீரர்களுக்கு அவர்களுக்குப் பிடித்த பலவிதமான உணவுகள் சிறந்த முறையில் ஏற்பாடு செய்து வழங்கியது மன்விர் சிங் ஆனந்தின் கேட்டரிங் நிறுவனம்.