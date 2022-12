மனைவி கொடுத்த கிறிஸ்துமஸ் பரிசு; ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ!|வைரல் வீடியோ

ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை பரிசாக வழங்கிய மனைவிக்கு 'Thank you My Love' என்று கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சமூகவலைத்தளத்தில் தனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளார். ரொனால்டோவிற்கு அவரது மனைவி பரிசாக வழங்கிய அந்த ரோஸ் ராய்ஸ் காரின் இந்திய மதிப்பு 2. 50 கோடி ரூபாய் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.