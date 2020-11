சி.எஸ்.கே சறுக்கியது ஏன்?

‘டேலன்ட் ஸ்கெளட்டிங்’ என்பது உள்ளூர் வீரர்களின் திறமையை வளர்த்து அவர்களை ஐ.பி.எல் அணிகளுக்கான வீரர்களாக மாற்றுவது. மும்பை அணியின் சக்சஸ் பார்முலாவில் முக்கியமானது இது. ஆனால் சென்னை அணியின் ப்ளேயிங் லெவனில் உள்ளூர் வீரர் இடம்பெறுவதென்பது குதிரைக் கொம்புதான். டி.என்.பி.எல் ஒருவகை டேலன்ட் ஸ்கெளடிட்ங்தான் என்றாலும் அதிலிருந்து தேர்வாகும் வீரர்கள் சென்னை அணியின் பெஞ்ச்சில் மட்டுமே இருப்பார்கள். திறமை வாய்ந்த நாராயணன் ஜெகதீசன் மூன்று சீசன்களில் முதல் ஆட்டத்தையே கடந்த வாரம்தான் ஆடினார். ஏகப்பட்ட விமர்சனங்களுக்குப் பின்தான் மகாராஷ்டிர வீரர் ருத்துராஜே களமிறக்கப்பட்டார். ஆசிஃப், பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் மோனுகுமார், சைத்தன்யா பிஷ்னோய், துருவ் ஷோரி போன்றவர்களுக்கும் இதுதான் நிலைமை. ஆனால் சீனியர்கள் எவ்வளவு சொதப்பினாலும் தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் தரப்படும். ஒருபக்கம் வயதாவதால் முன்போல் பெர்பார்ம் செய்யமுடியாத வீரர்கள், மறுபக்கம் ஸ்பார்க் இல்லை எனச் சொல்லப்பட்டு வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் இளம் வீரர்கள் - இந்த முரண்பாடு வெடித்ததன் விளைவே இந்த சீசன் தோல்வி.



தல போல வருமா?



இப்படிக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரசிகர்களையெல்லாம் ‘பழைய தல போல வருமா?’ என மாற்றிக் கேட்க வைத்திருக்கிறது தோனியின் பார்ம். கடைசி வரை இழுத்துச் சென்று வெற்றி பெறும் தோனியால் இப்போது அதைச் செய்யமுடியவில்லை. முன்பைவிட ஸ்பின்னை சமாளிக்க ரொம்பவே போராடுகிறார். தோனிக்கு பிட்னஸ் பிரச்னையே இல்லை என்றவர்களை திடுக்கிட வைத்திருக்கிறது அவரின் தடுமாற்றம். மொத்தத் தொடரிலும் மிகக் குறைந்த ரன்கள் இந்த சீசனில்தான். பிசிக்கல் பார்ம்தான் பிரச்னை என்பதில்லை. அவரின் மனவோட்டத்திலும் சிக்கல்கல் இருக்கின்றன. இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க பிடிவாதமாக மறுத்தது, கேட்டதற்கு ஸ்பார்க் இல்லை என்றது, ஏழரைக் கோடி சம்பளம் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கேதாரை திரும்பத் திரும்ப இறக்குவது, அதனாலேயே டி20-ல் ஆல்ரவுண்டரின் இடமான ஆறாவது இடத்தை அவருக்கு விட்டுக்கொடுத்து ஐந்தே பவுலர்களோடு களமிறங்கியது என ஏகப்பட்ட முரண்கள். இவற்றையெல்லாம் அவர் உணர்ந்தபோது ப்ளே ஆஃப் வாய்ப்பு கையைவிட்டுப் போயிருந்தது.



என்னவாகும் எதிர்காலம்?



பஞ்சாபிற்கு எதிராக சிக்ஸ் அடித்துவிட்டு தன்னைத் தானே அடித்துக்கொள்ளும் ஆக்ரோஷ தோனி, பெவிலியனிலிருந்து இறங்கிவந்து அம்பயரிடம் சண்டை பிடிக்கும் கோபக்கார தோனி, கம்பேக் பற்றிப் பேசும்போது சட்டெனக் குரல் உடைந்து கண்கலங்கும் பாசக்கார தோனி என சி.எஸ்.கே அவருக்கு ரொம்பவே நெருக்கம். அதற்காகவே, அவர் தனக்குப் பின்னால் ஒரு டீமை உருவாக்காமல் சட்டென விலகிவிடமாட்டார் என்பதுதான் அத்தனை பேரின் எதிர்பார்ப்பும். பார்ம் அவுட் என்பதும் சீசனல்தான். கெயில் சாட்சி. விட்டுப்போன நம்பிக்கையை மீட்டெடுத்து, தன் பட்டாளத்தோடு மீண்டும் கெத்தாய் களமிறங்குவார் தோனி என்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது.



“Now just because you deserve this doesn’t mean they’re gonna give it to you. sometimes you gotta take what’s yours.”



- புகழ்பெற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் படமான கோச் கார்டரின் இறுதியில் வரும் வசனம் இது. இதை நம் எல்லாரையும்விட தோனி நிறையவே உணர்ந்திருப்பார். நிச்சயம் திரும்பி வருவார். காட்டின் ராஜாவான சிங்கத்திற்கு வயதாகலாம். ஆனால் அதன் வேட்டை குணத்திற்கும் சண்டை செய்யும் மனதிற்கும் வயதாவதில்லை. தன் அடுத்த தலைமுறைக்கும் அது அவற்றைக் கடத்திக்கொண்டே இருக்கும். தலைவன் இருக்கிறான்!