`தயக்கம் போகணும்... எல்லோரிடமும் விழிப்புணர்வு வரணும்!' - வெண்புள்ளி பற்றிய விழிப்புணர்வு பயணம்

வெண்புள்ளி குறித்த விழிப்புணர்வை பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்துச்செல்லும் வகையில் EVERY OTHER SKIN COLOUR IS RESPECTED என்ற நிகழ்வு 2022 ஜூன் மாதம் முதல், 2023 ஜூன் மாதம் வரை தமிழகத்தில் நடக்க உள்ள்ளது. இது சம்பந்தமான ஆலோசனைக் கூட்டம் நாகர்கோவில் டதி பெண்கள் மேநல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்தது. இதில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட துணை ஆட்சியர் அனிதா மற்றும் ரோட்டரி கிளப் நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.