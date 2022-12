``குற்றவாளியிடமிருந்து தகவல் வராதபோது, உடல்ரீதியாக துன்புறுத்துவோம்!" - வால்டர் தேவாரம்

சென்னை எழும்பூரில் போலீஸ் மெஸ் இருக்கிறது. இங்கு தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு டிஜிபி ஜெயந்த் முரளி எழுதிய `42 mondays', `Enkindling the endorphins of endurance', `future of policing' ஆகிய மூன்று புத்தகங்களின் வெளியீட்டு விழா கடந்த 16-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால், ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி வால்டர் தேவாரம் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஜெயந்த் முரளி, "இந்தப் புத்தகங்களை எழுத மற்றும் வெளி கொண்டு வர எனக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருந்தது என் மனைவி மற்றும் எனது நண்பர்கள்தான். மாரத்தான் ஓடுவதும் உடற்பயிற்சி செய்வதும் என்பதும் காவல் அதிகாரியாக மட்டுமல்லாமல் தனிநபராகவும் என் உடல் நலனைப் பேண உதவியாக இருக்கிறது. சைலேந்திரபாபு உடல் நலத்தைப் பேணுவதில் மிக ஆர்வம் கொண்டவர்" என்றார்.