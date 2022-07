``ஒரே மாதத்தில் 4 பேர் பலி; மனித மலத்தைக் கையாளுதல் இயந்திரமயமாக்கப்பட வேண்டும்!" - அ.மார்க்ஸ்

சோசலிச தொழிலாளர் மையத்தின் ஸ்ரீராம் பேசுகையில், ``கையால் மலம் அள்ளுவதைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று 2013-ம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட Prohibition of Employment as manual Scavengers and Rehabilitation Act கூறுகிறது. நேரடியாகக் கையில் மலம் அல்லாமல் கருவிகள் கொண்டு மலம் அள்ளுவதற்கு எந்த தடையும் இந்தச் சட்டத்தில் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் கருவிகள் கொண்டு மலக்கழிவுகளை கையாண்டாலும் தொழிலாளிக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது. நகரங்களில் இருக்கும் பெரும்பாலான சாக்கடைகளின் வடிவமைப்பு மனிதன் இறங்கிச் சுத்தப்படுத்தும் அமைப்பிலேயே இருக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கும் சாக்கடைகளுக்கு ஏற்றவாறு தற்போது இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தை விடக் கூடுதல் வசதிகளுடன் தொழில்நுட்பம் உருவாக்குதல் வேண்டும். அதற்கு அரசின் முயற்சி முக்கியமானது. சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் மலக்குழியில் இறங்கும் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாகவும், கான்டராக்ட் அடிப்படையிலும் வேலை செய்பவர்களாக இருப்பதால் அவர்களின் உயிருக்கு அரசும் பொறுப்பேற்பதில்லை, கான்ட்ராக்டர்களும் பொறுப்பேற்பதில்லை. இதனால் மலக்குழியில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் நிர்க்கதியாக்கப்படுகின்றனர்" என்றார்.