பொம்மலாட்ட வீடியோ மூலம் மாணவிகளுக்கு பாலியல் விழிப்புணர்வு; அரசுப்பள்ளி ஆசிரியையின் புது முயற்சி!

Also read:

எனவே, கடந்த திங்கள்கிழமையன்று, வடிவமைத்து வைத்திருந்த குழந்தைகளுக்கான பாலியல் விழிப்புணர்வு வீடியோவுடன் செ.குன்னத்தூர் பகுதிக்குச் சென்றேன். அங்கிருக்கும் சிறுமிகளை அழைத்து, மரத்தடி மற்றும் அருகில் உள்ள கட்டடங்களில் கொரோனா வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளுடன் அமரவைத்து அந்த வீடியோவைப் பயன்படுத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினேன். நல்ல தொடுதல் (குட் டச்) மற்றும் மோசமான தொடுதல் (பேட் டச்) என்றால் என்ன என்றும், பெற்றோர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றோ, பிற காரணங்கள் கூறியோ யாராவது கூப்பிட்டால் தனியாகப் போகக் கூடாது என்றும், தவறாக யாராவது தொட்டால், NO... GO... TELL.. எனும் வார்த்தைகளை ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் விளக்கிக் கூறினேன்.