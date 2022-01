How to: ஓபிசி சான்றிதழுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? | How to apply for OBC certificate?

ஸ்டெப் 1

* முதலில் TNeGA என்ற இணையதளத்தினை ஓபன் செய்து கொள்ளவும். அதன் முகப்புப் பகுதியில் பயனாளர் உள்நுழைவு/Citizen login என்ற தேர்வை க்ளிக் செய்து உள்ளே செல்லவும்.

* உள்நுழைந்ததும் Login செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்கெனவே Register செய்திருந்தால் உங்களுடைய User Name, Password உள்ளீடு செய்து Login செய்யவும். புதிதாக Register செய்ய வேண்டுமென்றால் New User என்பதை க்ளிக் செய்து உங்களைப் பற்றிய சுயவிவரங்களையும், User Name மற்றும் Password ஆகியவற்றையும் உள்ளீடு செய்யவும். அதன்பின் Login பகுதிக்கு வந்து, நீங்கள் Register செய்யும்போது கொடுத்த User Name, Password ஆகியவற்றைக் கொடுத்தோ, உங்களுடைய மொபைல் எண்ணைக் கொடுத்தோ Login செய்யவும்.