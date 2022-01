`19 மாநிலங்களில் பூஜ்ஜியம் பயனாளிகள்!' - பெயரளவில் செயல்படும் SC/ST-யினருக்கான திட்டம்

இதன் நடைமுறை செயல்பாடுகள் குறித்து இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI - The Right to Information Act) மூலம் ஆய்வு செய்தபோது, இத்திட்டம் முறையாகச் செயல்படாமல் பெயரளவில் இருப்பதை புள்ளிவிவரங்கள் சொல்கின்றன.

28 மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய இந்தியாவில் 2017-18 நிதியாண்டு முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில், இதுவரை உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத், ஹரியானா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 9 மாநிலங்களில் வெறும் 137 பயனாளிகள் மட்டுமே பயனடைந்துள்ளனர். மீதம் 19 மாநிலங்களில் பூஜ்ஜியம் பயனாளிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.