`எங்களை கட்டணக் கொள்ளையர்கள்னு சொல்லாம இதைச் செய்யுங்க!' - ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்களின் குரல்

Non Ac sleeper, Non ac seater, Ac sleeper மற்றும் Ac seater ஆகிய பேருந்துகளைத்தான் மக்கள் பெரிதும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த வகை பேருந்துகளுக்கும் அரசு முறையான கட்டணங்களை வரையறை செய்து கொடுப்பது அவசியம். அதன்படி, Non Ac sleeper படுக்கைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.850, Non Ac seater இருக்கைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.650, Ac sleeper படுக்கைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.950 மற்றும் AC seater இருக்கைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.750 என அரசு ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்தால், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்காமல் பேருந்தை இயக்கலாம்.