`வேலம்மாள் பாட்டி ஒரே நாளில் வைரலானது இப்படித்தான்!' - பின்னணி சுவாரஸ்யம் சொல்லும் ஜாக்சன் ஹெர்பி

அதன் பிறகுதான் அந்த ஃபோட்டோக்களை ஃபேஸ்புக்ல போட்டேன். கொஞ்ச நேரத்துல என்னை நாகர்கோவில் மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆஷா அஜித் கூப்பிட்டாங்க. அந்த புகைப்படங்களை டி.ஐ.பி.ஆர் (DIPR - Directorate of the Information and Public Relations)-ல கேட்டதாச் சொன்னாங்க. அதுக்குப் பிறகு செய்தித்துறை இயக்குநர் என்கிட்ட பேசினார். நான் புகைப்படங்களை அனுப்பிவெச்சேன். என் புகைப்படங்களை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்தது ரொம்பப் பெருமையா இருக்குது.

என் அப்பா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார். இப்போ அவர் இருந்திருந்தா பேரானந்தம் அடைஞ்சிருப்பார்" என்றவர், ``ஒரு நாளாவது சி.எம்-க்கு போட்டோகிராஃபரா வேலை பார்க்கணும்கிறதுதான் என்னோட கனவு" என்றார்.

