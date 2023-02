இந்திய சிவிங்கிப்புலிகளின் சோக வரலாறு..! வாழ்வும் வேட்டையும் |சமவெளி-7

ஆனால் ஒப்பந்தம் நிறைவேற கால தாமதம் ஆகியது. ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான போது 250 சிவிங்கிப் புலிகள் ஈரானிடம் இருந்தன. தற்போது ஈரானிடம் 28 சிவிங்கிபுலிகள் மட்டுமே உள்ளன. இந்திய அரசு சிங்கங்களை கொடுக்க மறுத்ததாலும் ஈரான் அரசும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள சிவிங்கிப்புலிகளை கொடுக்க மறுத்தாலும் இந்தியாவில் இவற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய இயலவில்லை.

இந்த நிலையில் The National Tiger Conservation Authority (NTCA) நமீபியா [NAMIBIA] நாட்டிலிருந்து சிவிங்கிப் புலிகளை வாங்கி இந்தியாவில் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது. ஆனால் International Union for Conservation of Nature (IUCN) இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. ஏனெனில் ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப்புலி வேறு, ஆசிய சிவிங்கிப்புலி வகைகள் வேறு என்பதைக் காரணம் காட்டி, அதை இந்திய காடுகளில் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய இயலாது என மறுத்தது. ஆனால் NTCA , டிஎன்ஏ [DNA] பரிசோதனைகள் மூலம் நமீபியா சிவிங்கி புலி 89% ஆசிய சிவிங்கிப்புலிகளுடன் ஒத்துப்போவதை ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அனுமதியைப் பெற்றது.

உச்சநீதிமன்றமும் 2020-ம் ஆண்டு ஜனவரி 28-ம் நாள் இந்தியாவில் முக்கியமாக மத்தியப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஆசிய சிங்கங்களுக்கு காத்திருக்கும் குனோ வனவிலங்கு சரணாலயம் [KUNO WILDLIFE SANCTUARY] காடுகளில் இதை மீட்டுருவாக்கம் செய்யலாம் எனவும் இது தவிர மேலும் சிவிங்கிப்புலிகள் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய ஏற்ற காடுகளைக் கண்டறியவும் உத்தரவிட்டது.

அதன்படி கடந்த 2022 செப்டம்பர் மாதம் 8 ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப் புலிகள் இந்தியா கொண்டுவரப்பட்டன, நம் இந்திய காடுகளில் இந்த ஆப்பிரிக்க சிவிங்கிப் புலிகள் எப்படி வாழ்கிறது என்பதை காலம் தீர்மானிக்கட்டும்….!

காடுகளின் அரசன் சிங்கம் அதை பத்தி பேசாம நாம எப்படி பயணம் செய்வது, எனவே அடுத்த அத்தியாயங்களில் அதையும் தெரிந்து கொண்டு அவ்வை பாடிய கான மயிலையும் பார்க்க அடுத்த வாரம் செரங்கெட்டி தேசிய பூங்காவின் மேற்குப் பகுதிக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறேன்.

