நாடோடிச் சித்திரங்கள்: பஞ்சாப் நாள்களும் மன்ட்டோ, குஷ்வந்த் சிங் கதைகளும்! | பகுதி 18

பகுதியில் துடித்து மடியும். சிறுகதையை வாசித்து முடித்த பின்னும் வெகுநேரம் மனம் அமைதியிழந்து தவித்தது. பிரிவினைகள் சாமானியர்களின் மனதில் எவ்வளவு ஆழமான காயங்களை வடித்துச் சென்றிருக்கின்றன என்பதை அக்கதை விளக்கியது. இரு நாடுகளும் பிரிந்தபோது நிகழ்ந்தேறிய அவலங்கள் கண்முன்னே விரிந்தன.

`யார் சிறந்த சிறுகதைகள் எழுதுகிறவர், கடவுளா அல்லது நானா (மன்ட்டோ)’ என்ற வரிகள் அப்போது நினைவுக்கு வந்தன.

மன்ட்டோவின் எழுத்துகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை குஷ்வந்த் சிங் அவர்களின் எழுத்து. அவரின் எழுத்து தொனியில் நகையுணர்வு மிகுந்திருக்கும். அது பஞ்சாபிகளுக்கே உரித்தான ஒரு குணாதிசயம் எனலாம். அவரின் கதாபாத்திரங்கள்போல்தான் அப்பகுதி மக்களின் குணங்களுமிருக்கும். அவர் எழுதிய `Train to Pakistan’, `The Company of Women’ இரண்டும் நான் மீள்வாசிப்பு செய்யும் நாவல்கள்.

`The Company of Women’ நாவலில், கதாநாயகனுக்குப் பல பெண்களுடன் அரங்கேறும் உடலுறவு நிகழ்வுகளை சுவாரஸ்யமாக எழுதியிருப்பார் குஷ்வந்த் சிங். பல்வேறுவிதமான பெண்கள், வெவ்வேறு மாநிலங்கள், வெவ்வேறு மொழி பேசும் பெண்கள், ஆங்கிலேயப் பெண்மணிகள் என அவனுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களைத் தொகுத்திருப்பார் சிங்.