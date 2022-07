"`Hey’ என்று வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியது குற்றமா?"- ஊழியருக்குப் பாடம் எடுத்த உயரதிகாரி!

சந்தீப் என்பவர் தனது ஊழியரிடம் வாட்ஸ்அப்பில் பேசிய உரையாடல் தொடர்பான புகைப்படம் ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் சந்தீப், தன்னிடம் வேலை செய்யும் ஷ்ரேயாஸ் என்ற ஊழியரிடம் "உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டனவா?" என்று கேட்கிறார். அதற்கு ஷ்ரேயாஸ், “Hey, no. Not yet.” என்று பதிலளிக்கிறார். இதனால் கோபமுற்ற சந்தீப், "என் பெயர் சந்தீப். என் பெயர் ஞாபகம் இல்லாவிட்டால், நீங்கள் என்னை 'Hi' என்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி அழைக்கலாம். தயவுசெய்து அலட்சியமாக ‘Hey' என்று என்னை அழைக்கவேண்டாம். அது என்னைக் காயப்படுத்துகிறது" என்று கூறியுள்ளார்.

இதற்குத் தனது பாஸிடம் பதிலளித்த ஷ்ரேயாஸ், "நாம் இருவரும் வாட்ஸ்அப் மூலம் உரையாடுகிறோம், LinkedIn அல்லது அலுவலகத்தின் அதிகாரபூர்வ மெயில் போன்றவற்றில் அல்ல. நீங்கள் என்னை எனது தனிப்பட்ட வாட்ஸ்அப் மூலம் தொடர்பு கொள்வதால் நான் இப்படி எதார்த்தமாகப் பேசுகிறேன்" என்று பதிலளித்துள்ளார்.