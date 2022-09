அடங்க மறு: 15 - ஆண்களே... நீங்களும் கால்களை ஒடுக்குங்கள்!

கொதித்துப்போன பெண்ணியவாதிகள், ஏறத்தாழ 28,000 பேர் பொது இடங்களில் `வுமென் ஸ்ப்ரெடிங்' (Woman Spreading) செய்து, தங்களுடைய புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு எதிர்ப்பு களைத் தெரிவித்தனர். இதற்கு மற்ற பெண் களிடமிருந்து ஆதரவு மட்டுமல்ல, எதிர்ப்பும் வந்தது.



இந்த இடத்தில் பெண்ணியப் புகைப்பட கலைஞர் மரியன் வெக்ஸ் (Marianne Wex) என்பவரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன். 1937-ல் ஜெர்மனியில் பிறந்த இவர், 1972 முதல் 1977 வரை 50,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண்களைப் புகைப்படம் எடுத்து, அவர்களின் உடல்மொழியை ஆய்வு செய்து, அதை ‘Let’s Take Back our Space”: ‘Female’ and ‘Male’ Body Language என்ற புத்தகமாக வெளியிட்டார். அப்புத்தகம் 1984-ல் ஆங்கிலத்திலும் மொழி பெயர்க்கப் பட்டது. அந்தப் புத்தகத்திலிருந்த புகைப் படங்களில், ஆண்களின் உடல் மொழியையும், பெண்களின் உடல் மொழியையும் ஒப்பீடு செய்திருந்தார். ஆண்கள் நிமிர்ந்த நெஞ்சோடு தலை நிமிர்ந்து நிற்பதையும், பெண்கள் தோள்களைக் குறுக்கி, இரு கால்களையும் சேர்த்து வைத்து நிற்பதையும் எடுத்துக்காட்டின அவருடைய புகைப்படங்கள். பாலின சமத்துவமின்மை எப்படி நமக்குள்ளே ஊடுருவியிருக்கிறது என்பதை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டின அந்தப் புகைப்படங்கள்.



`ஆண்கள் நிற்கும் விதம், உட்காரும் விதம், நடக்கும் விதம் என அவர்களுடைய அனைத்து உடல் மொழிகளும் ஆணாதிக்க உடல் மொழிகளே... வரலாறு நெடுகிலும் ஆண்கள் இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள். அதன் ஓர் இழைதான், பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்களின் இருக்கைகளிலும், பூங்காக் களின் நீண்ட பெஞ்சுக்களிலும் அதிகபட்ச இடத்தை ஆண்கள் ஆக்கிரமிப்பது’ என்கிறார் மரியன்.



முரண்பாடான ஒரு விஷயம் சொல் லட்டுமா? கலிஃபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தின் மனித நடத்தைகள் குறித்த ஆய்வாளரான தான்யா, டேட்டிங் ஆப் ஒன்றில் ஆண்களின் பலவித புகைப்படங்களை வெளியிட்டு பெண்களுக்குப் பிடித்த ஆண் உடல்மொழி குறித்து அறிய முயன்றார். அதில், `காலை விரித்து இருக்கையின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமிக்கும் ஆண்கள் மிகுந்த மன உறுதி கொண்டவர்கள்’ என்றும், அந்தப் புகைப்படங்களே தங்களை ஈர்த்ததாகவும் தெரிவித்தனர் பல பெண்கள்.



இதேபோல, 2015-ல் நியூயார்க் நகரில் `MIC’ என்ற ஆராய்ச்சி மையம் நடத்திய ஆய்வு ஒன்றில், காலை அகட்டி அமர்ந்திருந்த பெண்களின் புகைப்படம் ஆண்களை வெகுவாக ஈர்த்ததாக முடிவு வெளியானது. என்னைப் பொறுத்தவரை, மேன் ஸ்ப்ரெடிங் கும் வேண்டாம், அதற்கு எதிராக வுமென் ஸ்ப்ரெடிங்கும் வேண்டாம். அடுத்தவர் உரிமையைப் பறிக்காமல் சம உரிமையுடன் வாழ்வோமே...



- நிறைவடைந்தது



தொகுப்பு: ஆ.சாந்தி கணேஷ்