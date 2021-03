என் அடையாளம், என் வாழ்க்கை, என் உரிமை!

When you judge someone you do not define them, you define yourself என்பதொரு பிரபல வாசகம். யெஸ்... அடுத்தவரைப் பற்றி மதிப்பீடு செய்யும்போது வெளிப்படுவது அந்த நபரின் முகமல்ல, மதிப்பிடுபவரின் நிஜ முகம் என்பது தெரியாமலேயே எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில், யாரோ ஒருவரைப் பற்றிய மதிப்பீடுகளை அடுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முகத்துக்கு நேரே வைக்கப்படுகிற இத்தகைய ஜட்ஜ்மென்ட், புறம்பேசுதலுக்கு இணையானதோர் அநாகரிகம் என்பதை அறியாமல் அதைத் தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

இங்கே சில பெண்கள் தங்கள்மீது வைக்கப் பட்ட ஜட்ஜ்மென்ட் பற்றியும் அதைத் தகர்த்து மீண்ட அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள் கிறார்கள். அவர்களுடன் சேர்ந்து நாமும் உரக்கச் சொல்வோம்... #StopJudgingWomen #DontJudgeMe

சுய அடையாளத்துக்காக கல்யாணத்தை தள்ளிவெச்சேன்! - சித்ரா, ஐ.ஆர்.எஸ்

“என் ஊர் விழுப்புரம். 21 வயசுலதான் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்குப் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். வீட்டின் பொருளாதார சூழல் காரணமா வேலைக்குப் போயிட்டே தேர்வுக்குத் தயாராயிட்டு இருந்தேன். ‘செட்டில் ஆவது’ என்பது பெண்களின் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, திருமணம் முடிச்சு குழந்தை பெத்துக்கிறதாகத்தானே இருக்கு...