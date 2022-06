அடங்க மறு - 8 - இரவும் தெருவும் பெண்களுக்கும் சொந்தமானவையே!

அதென்ன பாலின இடைவெளி குறியீடு?



நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பங்கேற்பு, கல்வி, ஆரோக்கியம், அரசியல் அதிகாரம் ஆகியவற்றில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை உலக பொருளாதார மையம் ஆய்வுசெய்து ஆண்டு தோறும் அறிக்கை வெளியிடும். சென்ற ஆண்டு, இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற 156 நாடுகளில் இந்தியா 140-வது இடத்தில் இருக்கிறது.



ஆக, பெண்களை முடக்கும் விஷயத்தில் உலக அளவில் முதலிடத் தைப் பிடிக்கும் நாடு களுடன்தான் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவும் போட்டிபோட்டுக்கொண் டிருக்கிறது. இத்தகைய சூழல் நிலவும் இந்திய நாட்டை, உலக நாடுகள் எந்த இடத்தில் வைக்கும் என்பதைச் சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை.



இந்த நிலையில், பெண் களாகவே துணிந்தெழ ஆரம்பித்திருப்பது சற்றே ஆறுதல் அளிக்கிறது. ‘பொதுவெளிகள் எங்களுக்குமானவை’ என்று இன்றைய பெண்கள் உரத்துச் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். சென்ற நூற்றாண்டில் கல்வியையும் வேலைவாய்ப்பையும் தேடி வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்த பெண்கள், இந்த நூற்றாண்டில் ஆண்களுக்குச் சமமான உரிமையைப் பொதுவெளிகளில் உத்தர வாதப்படுத்துவதை நிலைநாட்டும் முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.



கடந்த சில ஆண்டுகளாக டிசம்பர் 14 முதல் 16 வரை பொதுவெளிகளை பெண் களுக்கானதாக மாற்றும் முயற்சிகள் பிரசாரங் களாக, போராட்டங்களாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.



‘இரவு நேரத்தில் வெளியே சென்றதால்தான் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டாள்’ என்று நிர்பயாவின் மீது பழிசுமத்தி, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மேலும் மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கிய அந்த ஆணாதிக்கக் கருத்தை, எழுத்துகள், பிரசாரங்கள் மற்றும் போராட்டங்கள் வழியே முறியடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் பெண்கள்.



ஷில்பா பத்கே, சமீரா கான், ஷில்பா ரானடே ஆகிய மூன்று பெண்ணியவாதிகள் இணைந்து எழுதிய ‘ஏன் திரிய வேண்டும்; மும்பை தெருக்களில் பெண்கள் எடுக்கும் ரிஸ்க்' (Why Loiter? Women and Risk on Mumbai Streets) என்ற புத்தகம், பெண்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள நினைக்கிற சமூகம், பொதுவெளிகளை பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பானதாக வைக்க ஒருபோதும் திட்டமிடுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறது.



பெண்ணியவாதி நேஹா சிங் 2014-ல் ஆரம்பித்த ‘ஏன் திரிய வேண்டும்?’ (Why loiter) என்ற பிரசாரம் இரவு நேர நடை, ரயில் பயணங்களில் அந்தாக்ஷரி, பூங்காக் களில் தூக்கம் எனப் பெண்களின் பொது வெளியை இன்னும் விரிவுபடுத்த முயன்று கொண்டே இருக்கிறது.



மும்பை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றுள்ள இந்தப் பிரசாரத்தில் இதுவரை ஏறத்தாழ 1,000 பெண்களுக்கு மேல் பங்கேற்றுள்ளனர்.