ஒருநாள்... ஓராயிரம் அனுபவங்கள்... டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜனுடன் 24 மணி நேரம்

பொதுவாக பத்திரிகையாளர்களுக்கு நேரம், காலம் கிடையாது. அகால நேர அவசர வேலைகளுக்கும் தயாராகவே இருக்க வேண்டும். அதன்படி ராஜ் நிவாஸில் டாக்டர் தமிழிசையைச் சந்திக்க நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் அதிகாலை 5 மணி. ‘அஞ்சு மணிக் கெல்லாம் அவங்க நம்மளை மீட் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. செலிபிரிட்டின்னா சும்மாவா... மணிக்கணக்கா காக்கவெச்சுதான் மீட் பண்ணுவாங்க’’ என்ற முன்முடிவுடன், 5 மணிக்கு ராஜ் நிவாஸை அடைந்தோம்.



Punctuality is not just about being on time, It is basically about respecting your commitments என்று சொல்வதுண்டு. அதை உண்மை யாக்கினார் டாக்டர் தமிழிசை. குளித்து முடித்து பளிச் தோற்றத்தில், கலர்ஃபுல் சுடிதாரில் 5.01 முதல் நமக்கான நேரத்தை வழங்க ஆரம்பித்தார்.



‘`எனக்குத் தூக்கம் முக்கியமில்லை. தினம் 4 மணி நேரம் தூங்கினாலே அதிகம். ஆனா, நீங்க எல்லாம் போதுமான அளவு தூங்கணும். அது ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை...’’ மருத்துவ அறிவுரையோடு உரையாடலை ஆரம்பித்தார். பூஜை, டிரெட்மில் வொர்க் அவுட் முடித்து, துளசி, எலுமிச்சைப் பழச்சாறு, தேன் சேர்த்து தனக்கான மூலிகைத் தேநீரை, தானே தயாரித்துக் குடித்துவிட்டு, புல்வெளி யில் நடைப்பயிற்சிக்குத் தயாரானார். காகங் களுக்கு உணவு வைத்தார். அங்குள்ள மர மொன்றில் பறவைகள் ஒதுங்க கூடு கட்டிக் கொடுத்த கதையையும், புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு ராஜ் நிவாஸைச் சுற்றி தோட்டம் அமைத்ததையும் பகிர்ந்தபடி நடந்தார். பிறகு தமிழ், ஆங்கிலம் என அனைத்து செய்தித்தாள்களையும் வாசிக்கத் தொடங்கினார்.



‘`எந்தப் பத்திரிகையையும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். தலையங்கம் தொடங்கி எல்லா செய்திகளையும் ரொம்ப வேகமா வாசிச்சிடுவேன்...’’ என்றவர், உண்மையிலேயே ‘எந்திரன்’ சிட்டி ஸ்டைலில் செம ஸ்பீடாக வாசித்து முடித்தார். ட்விட்டர் பதிவுகள் முடித்துவிட்டு, காலை உணவுக்குத் தயாரா னார். தான் சாப்பிடும் முன் நாம் சாப்பிட் டோமா என்பதை ஒவ்வொரு வேளையும் உறுதிசெய்தார்.



அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் சேலைக்கு மாறி, புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாமுக்குக் கிளம்பினார். சாலைகளில் யாரேனும் மாஸ்க் அணியாமல் செல்வதைக் கண்டால் உடனே காரிலிருந்து இறங்கி, அவர் களுக்கு மாஸ்க் அளித்து அட்வைஸ் செய்யும் போதும், குழந்தைகளுடன் செல்பவர்களைக் கூப்பிட்டு குழந்தைக்கான தடுப்பூசிகள் முறையாகப் போடப்பட்டனவா என விசாரிக்கும்போதும் ஆளுநர், மருத்துவராக மாறுவதைப் பார்க்க முடிந்தது. தடுப்பூசி முகாம் முடிந்ததும் தலைமைச் செயலகம்... அதன்பிறகு ராஜ் நிவாஸில் தன்னைச் சந்திக்கக் காத்திருப்போருடன் உரை யாடல் (அன்றைய தினம் மட்டுமே 75 பேர் காத்திருந்தனர். ஒருவரையும் தவிர்க்காமல் சந்தித்தது குறிப்பிடத் தக்கது). அடுத்து மதிய உணவு... அவருக்குச் சமைக்கப்பட்ட அதே அறுசுவை உணவுதான் அங்குள்ள ஊழியர்களுக்கும், நமக்கும். இடை யிடையே நம் வீடியோ ஷூட்டுக்கான ஒத்துழைப்பு என ஒரு நிமிடம் ஓய்வில்லை டாக்டர் தமிழிசைக்கு. இதற்குள் அவர் நான்கைந்து காஸ்டியூம் மாற்றியது ஹைலைட்.



‘`எனக்கு நல்லா டிரஸ் பண்ண பிடிக்கும். சேலைக்கு மேட்ச்சா டெரகோட்டா ஜுவல்லரி போட்டுக் கிட்டு அஞ்சே நிமிஷத்துல ரெடியா யிடுவேன்...’’ என்று மீண்டும் ஆச்சர்யப் படுத்தினார். சொன்னபடியே வேறொரு சேலை, மேட்ச்சிங் நகைகளுடன், வீடியோ கான்ஃப்ரென்ஸுக்குத் தயாரானார்.