பெண்களை கௌரவித்த பீஸ்ட் ரைடர்ஸ்!

இந்தியாவில் பைக்குடன் தொடர்புடைய, பைக்கிங்கில் ஆர்வம் உடைய, அதில் சாதித்து வரும் பெண்களைச் கவுரவிக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு விருதளிக்க, பெண்கள் தினத்தன்று சென்னையில் ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் பீஸ்ட் ரைடர்ஸ் பைக்கிங் குழுவினர். International Women's Day Meet 2k22 என்ற அந்த நிகழ்வில் மோட்டார் விகடன்தான் மீடியா பார்ட்னர்.

Most Inspiring Women, Most Inspiring Biker Women, Most Inspiring Social Biker Women, Emerging Biker Women, Emerging Girl Racer என 17 வகையான விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அதன் ஹைலைட் ஸ்டில்ஸ்!