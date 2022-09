ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 4|ஜெர்மனியில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

6. விண்ணப்பிக்கும் முறை

இவையனைத்தையும் அறிந்த பின் விண்ணப்பங்கள் குறித்தும் அதற்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் குறித்தும் அறிந்துக்கொள்ளல் வேண்டும். பல பல்கலைக்கழகங்கள் UNIASSIST என்ற வலைத்தளத்தின் வழியே விண்ணப்பங்களை பெறுகின்றன, https://www.uni-assist.de/en/how-to-apply/

ஏனைய தகவல்களை கீழே உள்ள இணைய முகவரியிலும் பெறலாம்

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/applying/

விண்ணப்பக்கட்டணமாக 75 யூரோ, அதாவது தோராயமாக 6250 ரூபாய் முதல் 8000 ரூபாய் வரையில் கூட ஆகலாம்.

தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே சில நடைமுறைகளையும் விதிமுறைகளையும் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக, எங்கள் Mullai Academia International Pvt Ltd புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வைத்துள்ள University of Europe for Applied Sciences பல்கலைக்கழகம் GUS Global system வழியே எங்களைப் போன்ற கல்வி ஆலோசனை நிறுவனத்திற்கென்று தனியே பதிவேற்றப்பக்கங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். இதன் வழியே உலகின் 20ற்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் கூட்டாக இணைந்து விண்ணப்பங்களைப் பெறுகின்றனர்.