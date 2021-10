திருச்சி - ஊறும் வரலாறு - 14: கற்றவர்கள் தலைவணங்கும் கோயில்... காலத்தால் மூத்த திருச்சி கல்லூரிகள்!

திருச்சியை சுற்றி அமைந்துள்ள சற்று பழைமையான எட்டு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளை ட்ரோன் கேமராவால் பார்த்ததைப்போல் பார்த்தோம். திருச்சியை The Cambridge of the East எனச் சொல்லவைத்த கல்லூரிகள் இவை. இந்தக் கல்லூரிகளில் மட்டும் 55,100 மாணவ/மாணவிகள் இன்று உயர்கல்வி கற்கிறார்கள். இந்தக் கல்லூரிகளின் பல ஆய்வுகள் 'காப்புரிமை' பெறும் தகுதியை பெற்றுள்ளன. திருச்சி கல்லூரிகளில் உள்ள ஆய்வுக்கூடம், நூலகம், இணைய வசதிகளை மாணவர்கள் முழுமையாகவும் சரியாகவும் பயன்படுத்தினால் நம் தரமும் உயரமும் இன்னும் அதிகமாகும் என்று தோன்றுவதைத் தடுக்கமுடியவில்லை.