`பொறியியல் படிப்பைத் தொலைதூரக் கல்வியில் படிப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன?'| Doubt of Common Man

இதற்கு மாற்றாக ஓர் சிறந்த வழிமுறை உள்ளது. பொதுவாக ஐ.ஐ.டி-யில் சேர வேண்டுமானால் JEE மெயின் அல்லது JEE அட்வான்ஸ் எழுத வேண்டும். ஆனால் B.E. அல்லது எதாவது ஒரு டிகிரி படிப்பவர்கள் ஆன்லைனில் Data Science and Programming என்ற பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்த பாடப்பிரிவை படிக்க ஐ.ஐ.டி-யில் ஒரு பவுண்டேசன் பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணபிக்க வேண்டும். இந்த பாடப்பிரிவு படிப்பை முடித்த பிறகு BSc in Programming and Data Science-ல் சேரலாம். இந்த பாடப்பிரிவில் படிக்க பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியுள்ளோருக்கு சிறப்பு சலுகை தரப்படும். 11-ம் வகுப்பு படிக்கும்போதே பவுண்டேசன் பாடப்பிரிவு படிப்பை முடித்துவிட்டால் பள்ளிபடிப்பு முடித்தபிறகு B.Sc in Programming and Data Science தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளமுடியும். மேலும் அதே நேரத்தில் வேறொரு டிகிரியும் படிக்கலாம்.