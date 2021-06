புத்தம் புது காலை : ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் என எங்கும் ரசிக்கவைக்கும் Xavier memes யார்?

ட்விட்டரைத் தொடர்ந்து ஃபேஸ்புக்கில் இவரது Xavier பக்கமும் பிரபலமடைய, லட்சக்கணக்கில் ஃபாலோயர்கள் கூடினர். ஆனால் சில காரணங்களால் இவரது ஒரிஜினல் ஐடியை ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் நீக்கிவிட, இவரது கமென்ட்கள் ஸ்க்ரீன் ஷாட்களாகி, அதே ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக்கில் டம்ப்ளர் (Tumblr) என சுற்ற ஆரம்பித்து, பிற்பாடு மீம்ஸ் க்ரியேட்டர்களுக்கு கன்டென்ட் ஆகின.

சேவியரைப் போலவே, "Few minutes later" என்று நடனமாடியபடி சவப்பெட்டியைத் தூக்கிக் கொண்டு வரும் டேவிட் என்ற மீம்ஸ் கிரியேட்டரும் பிரபலமடைய, Xavier vs David பக்கங்களும் துவங்கப்பட்டு, ஒருவரை ஒருவர் பகடி செய்யும் மீம்களும் சமீப காலமாக வலம்வரத் தொடங்கியுள்ளன.