`எவ்ளோ பெரிய மூக்கு?'; உலகின் நீளமான மூக்குடைய மனிதர்... வைரல் புகைப்படம்!

Ripley’s Believe It Or Not அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது மெழுகுத்தலை புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டு, ``தாமஸ் வாட்ஹவுஸ் (Thomas Wadhouse) 18-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆங்கில சர்க்கஸ் கலைஞர். இவர் உலகிலேயே நீளமான மூக்கு கொண்டவராக பிரபலமாக அறியப்படுகிறார். இவரின் மூக்கு 7.5 இன்ச் (19 செ.மீ) நீளம் கொண்டது’’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.