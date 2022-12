`சும்மா இருப்பது என் உரிமை!’ பணி நீக்கம் செய்த நிறுவனத்திடம் ரூ. 2.5 லட்சம் இழப்பீடு பெற்ற ஊழியர்

ஆனால், அங்கு பணிபுரிந்து வந்தவர்களில் ஒருவர், இந்த மாதிரியான கேளிக்கைகளில் விருப்பமில்லாமல், எதிலும் பெரிதாகக் கலந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டாமல் ஒருவித சலிப்புத்தன்மையுடன் இருந்து உள்ளார். இதனால், நிறுவனத்தின் நடத்தையை மீறியதாகவும், சலிப்பானவராக இருப்பதாகவும் கூறி, அவரை அந்நிறுவனம் 2015-ம் ஆண்டு பணிநீக்கம் செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து, பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார்.

ஏறத்தாழ ஏழு ஆண்டுகளாக சட்டப்போராட்டம் நடத்திய நிலையில், அந்த நபருக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த உரிமை உள்ளதாகக் கூறிய நீதிமன்றம் `Right to be boring' என்பதும் அவரவர் தனிப்பட்ட உரிமை என்றும், அவருக்கு அவர் பணிபுரிந்த நிறுவனம் 2.5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளது.