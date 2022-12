ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த ஒன்பது குழந்தைகள் - கின்னஸ் உலக சாதனை அங்கீகாரம்!

2021-ல் பிறந்த இக்குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது தங்களின் குழந்தைகளுடன் இத்தம்பதியினர் மாலிக்குச் சென்றனர். குழந்தைகள் பிறந்து 19 மாதங்கள் ஆன நிலையில், 'most children delivered in a single birth to survive’ என, கடந்த வாரம் கின்னஸ் உலக சாதனை அங்கீகரித்துள்ளது.

முதலில் ஏழு குழந்தைகளோடு இருக்கிறார் என்றே ஹலிமாவிற்கு மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிறப்புச் சிகிச்சைக்காக மாலியன் அரசு இவர்களை மொரோக்கோவில் உள்ள கிளினிக்கிற்கு அனுப்பியது. அங்கு அவருக்குக் கூடுதலாக இரு குழந்தைகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.