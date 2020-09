காலத்தால் மறக்கப்பட்ட ஒரு ஆளுமை..! - இந்திய முதல் பொதுத்தேர்தலின் பின்னணி #MyVikatan

'At the stroke of the midnight hour' என்று நேரு தன்னுடைய வசீகரக் குரலில் பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது அதை அன்றைய நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியில் நின்று கேட்டுக் கொண்டிருந்த மக்கள் புரிந்தும் புரியாமலும் ஆரவாரம் இட்டனர். அப்பொழுதுதான் பிறந்திருந்த புதிய நாடான பாகிஸ்தான் இந்தியாவிற்கு ஒரு நாள் முன்பாகவே நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டின் சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவோம் என்று அறிவித்து கொண்டாடி முடித்திருந்தது.

நாட்டுக்கு அவர் நிகழ்த்திக் காட்டிய இத்தகைய சேவையை கௌரவிக்கும் விதமாக 1954ல் முதன்முதலாக பத்மபூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்டபோது இவருக்கும் தரப்பட்டது. இன்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சுகுமார் சென் நடத்திக்காட்டிய 1951 தேர்தலை மையமாக வைத்துதான் ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தல் நடத்துகிறது.

சுகுமார் சென்னை பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர் ராமச்சந்திர குஹா கூறும்பொழுது, ‘The man who had to make the election possible, a man who is an unsung hero of Indian democracy.’, என்கிறார்.

ஆளுமைகள் வானத்திலிருந்தெல்லாம் குதிப்பதில்லை. நடைமுறைகளையும் நடைமுறை சிக்கல்களையும் நடைமுறை சாத்தியக்கூறுகளையும் புரிந்து கொண்டு,மிக சமயோசிதமாக அதை அணுகி முடிவு எடுப்பவர்களே மிகப் பெரிய ஆளுமைகளாக உருவெடுக்கிறார்கள்.

அதைப் போன்ற ஒரு ஆளுமைதான் திரு. சுகுமார் சென். ஆனால் காலத்தால் மறக்கப்பட்ட ஆளுமை.

- மணிசங்கரன். பா.ந.

நெல்லிக்குப்பம்.