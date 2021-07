முள்ளை முள்ளால்தான் எடுக்கவேண்டும்..! - வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி சிறப்பு பகிர்வு #MyVikatan

Well begun is half done.. என்பார் கிரேக்க மேதை அரிஸ்டாடில். ஆங்கிலேயரிடமிருந்து சுதந்திரம் பெறுவதற்கு நாடு முழுக்க கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டாலும் தென்னிந்தியாதான் முன்னத்தி ஏராக இருந்து விடுதலைப் போராட்டத்தின் துவக்கப் புள்ளியாக இருந்தது.

முள்ளை முள்ளால் எடுப்பது போல் கிளர்ச்சியை கிளர்ச்சி செய்து அடக்கினர். ஆற்காட்டிலிருந்த கர்னல் கில்லஸ்பி பெரும் படையுடன் காலை பத்து மணிக்கு விரைந்து வந்து கோட்டையை மீட்டார்.கிளர்ச்சி செய்த சிப்பாய்களை ஒடுக்கி அரை மணி நேரத்தில் தன் வசம் கொண்டுவந்து பலர் கொடூரமாய் கொல்லப்பட்டனர். ஆங்கிலேயர்கள் உயிரிழந்ததால் மேலும் கோபமான அதிகாரிகள் சிப்பாய்களை சுவறோடு சுவராக நிற்க வைத்து 500க்கும் மேற்பட்டோரை சுட்டனர். பலரை சிறையில் அடைத்தனர். ஜூலை 10ம் தேதி அதிகாலை துவங்கிய கிளர்ச்சி மறுநாள் நண்பகலுக்குள் முடிந்துவிட்டது.

#முடிவுக்கு வந்த முதல் கிளர்ச்சி

கிளர்ச்சிக்கான வியூகம் இல்லாமல் திட்டமிடாமல் செய்ததாலும், பட்டே ஐதரின் வழிகாட்டல் இல்லாததாலும் தோல்வியை தழுவியது. கிளர்ச்சியை ஆய்வு செய்தக் குழு சென்னை ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு மற்றும் தளபதி சர் ஜான் கீட்டோவையும் பதவி நீக்கம் செய்தனர். புதிய ஆளுநராக சர் ஜார்ஜ் பார்லோ நியமிக்கப்பட்டார். ராணுவ கட்டுப்பாடுகள் விலக்கியதுடன் திப்புவின் குடும்பத்தை வங்காளத்துக்கு இடமாற்றம் செய்தனர். மதம் சார்ந்த கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன. கிளர்ச்சியின் போது கோட்டையைக் காப்பாற்ற போராடிய 69 பேரின் நினைவாக நினைவுச்சின்னம் எழுப்பப்பட்டது.



1857ம் ஆண்டு போராட்டத்திற்கு முன்னோடியாய் அமைந்தது வேலூர் கிளர்ச்சி. பாளையக்காரர்களை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற இப்புரட்சி விடுதலை உணர்வின் அடையாளமானது. கிளர்ச்சி தோல்வியடைந்தாலும் ஆங்கிலேயர்கள் மதம் சார்ந்த கொள்கைகளை கவனமுடன் செயல்படுத்த பாடம் கற்றனர்.



You cannot be great at the start,but

You have to start to be great

So making beginning is important



துவக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் இந்த வரிகளைப் போல 1857ம் ஆண்டு போராட்டத்தின் ஒத்திகையாகவும், சுதந்திர போராட்டத்தின் துவக்கப் புள்ளியாகவும் தமிழகத்தில் இக்கிளர்ச்சி எழுந்ததை எண்ணிப் பெருமைப்படுவோம்.

-மணிகண்டபிரபு