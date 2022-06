Blooming Moms: தாய்மையைக் கொண்டாடுவோம்... ஆடிப்பாடி, ராம்ப் வாக் சென்ற கர்ப்பிணிகள்!

மென்மையான பிரசவ மருத்துவ முறையின் முன்னோடி மருத்துவர் (Gentle Birth Method) டாக்டர். கவுரி மோத்தா பேசுகையில், கர்ப்ப காலத்தையும் மகப்பேறு நிகழ்வையும் தனித்தனியே எண்ணாமல் தொடர் நிலையாகக் கொள்வதன் அவசியத்தைச் சுட்டினார். குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள நினைக்கும் முன்பே பெண்ணை உடல், உள, மற்றும் உணர்வு ரீதிகளில் பக்குவப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், அப்போது தான் இயற்கையின் போக்கோடு இயைந்து அவரின் பிரசவப் பயணம் இனிதே அமையும் என்பதையும் வலியுறுத்திக் கூறினார்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் வெற்றிகரமான இயற்கை முறை மகப்பேற்றை ஊக்குவிக்கவும், அதிகப்படுத்தவும், மகப்பேறு மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவச்சிகள் இணைந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவது அவசியமாகிறது. அவர்களின் பட்டறிவும் பகுத்தறிவும் இணையும்போது பாதுகாப்பான மகப்பேற்றுக்கான நல்லமைப்பு உருவாகிறது என ஃபெர்னாண்டஸ் ஃபௌண்டேசன் தலைவரும், தொழில்முறை மருத்துவச்சிகள் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திட்டத்தின் நிறுவனருமான (chairperson of Fernandez Foundation and founder of the Professional Midwifery Education and Training - PMET Programme) டாக்டர். ஏவிட்டா ஃபெர்னாண்டஸ் வலியுறுத்தினார்.