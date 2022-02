ALL INDIA RADIO - சென்னை - ஆபிஸ் டூர் - Super Exclusive

அவரும், பிபிசி-யில் இருந்து வந்த கிர்கும் இந்தியா முழுவதும் 1936 மார்ச் மாதம் வரை சுற்றிப் பார்த்து வானொலி நிலையம் தொடங்க நகரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். தென்னிந்தியாவில் ஹைதராபாத், விஜயவாடா, எல்லோரா, ராஜமுந்திரி, மெட்ராஸ், மதுரை, திருச்சி, பெங்களூர் ஆகிய ஊர்களைப் பார்வையிட்டனர். 1936 மே மாதம், அவர்கள் தம் ஆய்வறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்தனர். லயனல் பீல்டனின் அறிவுரைப்படி, 1938 ஜூன் மாதம் 16ஆம் தேதி சென்னையில் வானொலி நிலையம் தொடங்கப்பட்டது. எழும்பூர் மார்ஷல் சாலையில் ‘ஈஸ்ட் நூக்’ என்ற வாடகைக் கட்டடத்தில் அமைந்த சென்னை வானொலி நிலையத்திலிருந்து முதல் அறிவிப்பைத் தெளிவான கனமான குரலில், ஜி.எஸ். விஜயராவ் தமிழில் அறிவித்தார். யு. உமாமகேஸ்வரராவ் தெலுங்கிலும், ஐரோப்பிய இசைக் கலைஞர் எட்வின் அருள் ஆங்கிலத்திலும் அறிவிப்பை வழங்கினர்.

சென்னை வானொலி நிலையம் தொடங்கப்பட்டது ஒரு கோடை காலம் என்பதால் சென்னை மாகாண ஆளுநர் லார்ட் எஸ்கின், அப்போது உதகமண்டலத்தில் முகாமிட்டிருந்தார். விருந்தினர் மாளிகையின் ஓர் அறையிலிருந்து சென்னை வானொலி நிலையத்தைத் தொடங்கிவைத்து அவர் உரையாற்றினார். அந்த உரையின் ஒலி தனியாக அமைக்கப்பட்ட தொலைபேசிக் கம்பிகள் வழியாக எழும்பூர் நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட்டு ஒலிபரப்புச் செய்யப்பட்டது. “Let me tell you that I am at this moment in a room in Government House, Ootakamund” என்று கூறி ஆளுநர் தொடங்கிவைத்தார்.