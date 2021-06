இதையெல்லாம் சரி செய்துட்டா வேற லெவல்..! - நம்பிக்கை ஊற்றாகி வரும் அரசுப்பள்ளிகள் #MyVikatan

The Rich get richer, The poor get poorer என்பது போல பல ஊர்களின் பள்ளிகளில் சேர்க்கை அதிகரித்தாலும் அங்கு ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. ஒரு சில பகுதிகளில் ஆசிரியர்கள் அதிகமாகவும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவாகவும் உள்ள சமநிலையற்ற தன்மை நிலவுகிறது.எனவே மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் பணிநிரவல் செய்தால் மட்டுமே இந்நிலையை சமாளிக்க முடியும்.

*we want result, we want quantity not quality எனும் வார்த்தைகள் 35 மதிப்பெண்கள் மட்டும் வாங்க வைக்கும் மனநிலைக்கு ஆசிரியர்கள் வந்துவிடுகின்றனர்.

தேர்வோடு தரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்

*கற்பித்தலை பாதிக்காத வகையில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகள் சனிக்கிழமை மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும்.

*இடவசதி இல்லாத பள்ளிகளை தரம் உயர்த்த கூடாது. அவ்வாறு செய்வதால் அங்கன்வாடி முதல் மேல்நிலை பள்ளிவரை இடவசதியில்லாமல் அவதியுறுகின்றனர்.

*2014க்கு பிறகு பட்டதாரி, இடைநிலை ஆசிரியர் நியமனமே செய்யவில்லை. எனவே இடமாறுதல், பணிநிரவல் செய்தபின் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். 30:1 எனும் விகிதத்தில் மாணவர் ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும்.

*அரசு நீட் தேர்வு பயிற்சி மையங்களை நன்கு கட்டமைக்க வேண்டும்.

*சாதி,வருமான,இருப்பிட சான்றிதழ்களை அரசுத்துறையின் சார்பில் முகாம் நடத்தி அவர்களே வழங்கிட வேண்டும்

*கல்வி தொலைக்காட்சி மற்றும் you tube சேனல்களில் ஆங்கில வழி வகுப்பிற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும்.

அரசுப்பள்ளிக்கும் தனியார் பள்ளிக்கும் உண்டான வேறுபாடுகளை களைய வேண்டும்.

மாணவர்களை ஈர்க்கும் வகையில் பள்ளிகள் மாற வேண்டும்.கட்டமைப்பு ஒன்றே பெற்றோர்களை அரசுப்பள்ளி குறித்த அதிருப்தியில் இருந்து விடுவிக்கும்.இதன் மூலம் மட்டுமே தொடர்ந்து பிள்ளைகளை தக்க வைக்க முடியும். கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை பணிகளை அதிகாரிகள் தீவிரப்படுத்தினால் அரசுப் பள்ளி இன்னும் மிளிரும். well begun is half done என்பார்கள். நல்ல துவக்கமே பிரகாசமான வாய்ப்பாக அமைய அரசுப்பள்ளிகளை துவங்குவோம்

-நிரஞ்சனா