“சமத்துவத்துக்கான போராட்டம் சென்னையில்தான் தொடங்கியது” - சென்னை வரலாற்றாய்வாளர் வெ.ஸ்ரீராம் பேட்டி!

“ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு முந்தைய சென்னையின் வரலாற்றைப் பதிவுசெய்திருக்கும் கே.வி.ராமனின் The Early History of the Madras Region புத்தகம், சென்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது, நாம் எப்படி அதை மறந்துபோனோம் என்ற கேள்வியை எழுப்பும். அதே போல், 1947-க்குப் பிறகான சென்னையின் வரலாறும் ஆய்வுக்குரியது. அந்த வகையில், சென்னையின் சமகால வரலாறு என்ன என்ற கேள்விக்கு விடை காணும் நோக்கில் என்னுடைய புத்தகம் உருவாகியிருக்கிறது. தில்லானா மோகனாம்பாள், டாக்டர் கே.என்.கேசரியின் சுயசரிதையான ‘சின்னநாட்டி முட்செட்லு’ உள்ளிட்ட சென்னையின் வரலாற்றுடன் இணைந்த பல்வேறு அம்சங்களைத் தொடர்புபடுத்தி என்னுடைய நூலை எழுதியிருக்கிறேன்.”