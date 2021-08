மரணக் கூண்டில் ஒரு ஆச்சர்யம்! - அமெரிக்காவில் அடியேன் கண்ட சர்க்கஸ்

‘இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்

பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று!

அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்

உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று!

கணக்கினில் கண்கள் இரண்டு

அவை காட்சியில் ஒன்றே ஒன்று!

எல்லாப் பாடல்களிலுமே இழையோடும் தத்துவத்தை என்னென்பது?!

மிகவும் பிரபலமான சர்க்கஸ் கம்பனிகள் என்ற லிஸ்டில் மூன்று கம்பனிகள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்படுகின்றன.

1.அமெரிக்காவின் ‘வர்காஸ்’ சர்க்கஸ்

2.’சர்க்யூ டு சோலில்’ என்ற கனடா நாட்டின் சர்க்கஸ்

3.’சர்க்யூ மெட்ரானோ’என்பது பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் உள்ளது.

மனித உரிமைக்காக உலகம் முழுதும் குரல்கள் வலுத்து ஒலிக்க ஆரம்பித்த பிறகு, ஆபத்தான ஸ்டண்ட்கள் (சண்டைகள்) என்று காரணம் காட்டப்பட்டு பல நிகழ்ச்சிகளைச் சட்டத்தின் மூலம் நிறுத்தி விட்டனர்.

அமெரிக்காவின் வெர்ஜீனியா மாகாணத்திலுள்ள நார்போல்க் என்றயிடத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் பீடா(PETA -People for the Ethical Treatment of Animals)என்ற அமைப்பு, சுமார் 6.5 மில்லியன் சப்போர்ட்டர்களுடன் விலங்குகளைப் பாதுகாக்கக் களம் இறங்கியதால், சர்க்கஸ்களிலிருந்து விலங்குகள் விடை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று.