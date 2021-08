ஒரு க்யூட் சர்ப்ரைஸ்! - விழா மேடையில் அரங்கேறிய அழகிய அப்பாலஜி

அந்த யுவன் கையில் மைக்கை வாங்கிக் கொண்டு பேச ஆரம்பித்தான்.

Hi… guys, நேத்து Valentine’s Day எல்லாரும் Happy-ஆ Celebrate பண்ணிருப்பிங்கன்னு நினைக்கிறேன், என்று மைக்கை ஆரவாரம் வரும் திசை நோக்கி நீட்டினான். கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் பலர் அவன் கருத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் போலும் மற்றொரு சாரர் இல்லை என்பது போலும் கூச்சலிட்டனர்.

சிரித்துக் கொண்டே அந்த யுவன், சிறிது இடைவெளி விட்டு பேச தொடங்கினான். "But I disappointed my girl…. அவள் இன்னும் என்மேல் கோவமா தான் இருக்கா, So அவளுக்காக ஒரு Song Dedicate பண்ணலான்னு இருக்கேன், Hope You all will enjoy it, என்று சொன்னதும். குழுமியிருந்தோர் அனைவரும் சந்தோசத்திலும் புன்னகையிலும் ஆர்ப்பரித்தனர்.