மனோபாவ மாறுதலே காக்கும் நம் தரவை! - எச்சரிக்கும் உளவியல் ஆலோசகர்| My Vikatan

இப்படிப்பட்ட சூழலைத்தான் சமூக விரோத சக்திகள் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன.

கணினி, அல்லது மெபைலில் இலவச செயலி (APP)யை பதிவிறக்கம் செய்கிற குழந்தைக்கு அந்தச் செயலியில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விதிமுறைகளோ, நிபந்தனைகளோ எப்படிப் புரியும்.

அறியாமையாலும், அவசரத்திலும், ஆர்வத்திலும் Yes ..No என்று கேட்கப்படுகிற இடத்திலெல்லாம் Yes கொடுத்து ஓ கே செய்து விடுகிறது.

விளைவு... ...! இந்தச் செயலி நிறுவனம் அந்த மொபைலில் இருக்கிற தொடர்பு எண்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் அதில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் அனைத்தையும் அபேஸ் செய்துவிடுகிறது.