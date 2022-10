லண்டன் சென்ற `யானை’ வழக்கு! - குட்டி ஸ்டோரி | My Vikatan

சாமி என்ற திரைப்படம். சின்னக்கலைவாணர் என கலைஞர் கருணாநிதியால் பாராட்டப்பட்ட நடிகர் விவேக் வரும் ஒரு காட்சி. அந்த காட்சியில் யானை ஒன்று நிற்க அந்த யானையின் நெற்றியில் பட்டை போடுவதா இல்லை நாமம் போடுவாதா என இரு தரப்பினர் இடையே பெரும் சர்ச்சை. நடிகர் விவேக் அந்த இடத்திற்கு வந்து சர்ச்சைக்குரிய காரணம் கேட்ட பின்பு கூறுவார், யானைக்கு பட்டை, போடுவதா நாமம் போடுவதா என இத்தனை சத்தம் போடுகிறீர்களே, உங்களில் யாருக்காவது இந்த யானைக்கு ஒரு சட்டையை போடுவோம் என நினைத்தீர்களா , நீங்க யானைக்கு நாமம் போடுவீர்களோ பட்டையை போடுவீர்களோ, நாமம் போடுவீர்களோ தெரியாது, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல யானை விட்டையை போடும் யார் அதை அள்ளுவதென முடிவெடுங்கள் என்று கூறுவார்.

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் மாவட்ட நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்ற ஒற்றை நீதிபதி அமர்வு, இரட்டை நீதிபதிகள் அமர்வு, உச்சநீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என மேல் முறையீடுகள் செய்து தங்களுக்கான நியாயம் பொற்று விடுகிறோம்.

இந்திய சுதந்திரம அடையாத காலத்தில் வழக்கில் இங்கே நியாயம் கிடைக்காத பட்சத்தில் மேல் முறையீடு மூலமாக இறுதியாக அப்போது நமது இந்தியாவை ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் இங்கிலாந்திலுள்ள லண்டன் நகரிலுள்ள நீதிமன்றத்தில் வழக்கினை நடத்தி தீர்ப்பினை பெற்ற காலம் அது.

ஒரு வழக்கு. யானையின் நெற்றியில் பட்டை போடுவதா, நாமம் போடுவதா என்ற சர்ச்சையில் வழக்கு தொடர்ச்சியாக மேல் முறையீடுகள் செய்து, இறுதியாக லண்டனிலுள்ள ’’பிரிவீ கவுன்சில்’’ நீதிமன்றம் சென்று விட்டது வழக்கு.

வழக்கு தொடர்பான வாதங்கள் நீதிபதியின் முன்பாக வைக்கப்பட்ட நிலையில், வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி இறுதியில் இரு தரப்பிலான வழக்கறிஞர்களையும் பார்த்து கேட்கிறார், why raising dispute to draw W and Y ? என்று கேட்டவர், யானையின் நெற்றியில் W போடுவதா Y போடுவதா என்பதில் இத்தனை குழப்பமா, இத்தனை விவாதமா?, ஒரு நாள் W போடுங்கள் அடுத்த நாள் Y போடுங்கள் இதுதான் தீர்ப்பு என்ற கூறி வழக்கினை முடித்து வைத்தாராம். ஒரு யானையின் நெற்றியில் எந்த விதமான அடையாளம் இடுவது என்பதற்காக கடல் கடந்து சென்று பெற்ற தீர்ப்பு இது.

இன்று மேல்முறையீடு மூலமாக உச்ச நீதிமன்றம் வரை செல்கின்றனர். இல்லையேல் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் போன்று விசாரணை ஆணையங்களை அமைத்து ஆண்டுகள் கணக்கில் விசாரிக்கின்றனர் .

-வீ.வைகை சுரேஷ்.