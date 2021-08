கொஞ்சம் தகவல், கொஞ்சம் சுயபுராணம்! - பிரான்ஸ் தமிழரின் முதல் டோஸ் தடுப்பூசி அனுபவம்

வாழ்க்கையில் மிக குறைந்தபட்ச தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொண்டவர்களில் நானும் ஒருவன்! தடுப்பூசி பற்றிய என் தாய்வழி பாட்டியின் பயம் தான் இதற்கான மூல காரணம். பாட்டியின் காலத்தில் காலரா தடுப்பூசி போட வீடு வீடாக வரும் செவிலியர்களிடமிருந்து தப்பிக்க நெல் நிரப்பும் பத்தாயத்தில் மண்ணெண்ணெய் விளக்குடன் ஒளிந்திருந்துவிட்டு, கரி சூழ்ந்த மூக்குடன் வெளியே வந்ததை கதையாக சொல்லி வளர்த்ததுடன் என் பால்யத்தின் தடுப்பூசிகளுக்குத் தடுப்பணை போட்டதும் பாட்டிதான்!

பிரான்சில், கட்டாய ராணுவ சேவையின்போது நான் போட்டுக்கொண்ட தடுப்பூசி தான் எனது முதல் ஊசி.

தடுப்பூசி போட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகிறார்கள் என்ற தகவல் தெரிந்தால் ஊசி போடாமலேயே எனக்கு ஜுரம் வந்துவிடும்.

"As i am suffering from fever " என லீவ் லெட்டர் எழுத தொடங்கிவிடுவேன்.

அப்படியும் ஒரு முறை திடுப்பென வந்துவிட்டார்கள்.

பள்ளிக்கூடத்தின் நீண்ட வராண்டாவில் மேஜை நாற்காலிகள் போடப்பட்டு சிரிஞ்சுகளை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண சுடுதண்ணீர் கொதிக்கவைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்...

திமிறும் மாணவர்களை அழுத்தி பிடிக்க பெரிய பி டி சார் சட்டை கையை சுருட்டிவிட்டுக்கொண்டு இரண்டு பெரிய கிளாஸ் லீடர்களுடன் தயாராக நிற்கிறார்...

மாணவர்கள் வரிசையில் நிற்கிறோம்...

சின்ன கிளாஸ் பிள்ளைகளின் கூச்சல்கள்...