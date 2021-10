நீளமா முடி வளர்த்தா தப்பா? - உண்மையை உணர்த்தும் குறும்படம்

Hair love ஆறு நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய இந்த animated short film கடந்த 2020 ஆண்டு ஆஸ்கார் நிகழ்ச்சியில் சிறந்த Animated short story -க்கான ஆஸ்கார் விருதைத் தட்டிச் சென்றது. ஆஸ்கர் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருந்தார் டிஆண்ட்ரே அர்னால்ட். Hair love படத்திற்கு விருது அளிக்கப்பட்டதும் மேடையில் அதன் இயக்குனர் "hair representation matter deeply in cartoon characters" என்றார். Black hair is very important to us என்று கூறி டிஆண்ட்ரே அர்னால்ட் என்ற மாணவரின் பெயரை குறிப்பிட்டார்.

அவர் வேறுயாருமில்லை டெக்ஸாஸ் மாகாண ஹியூஸ்டன் நகரில் உள்ள ஒரு பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் நீளமான முடி வைத்திருந்ததால் உள்ளே செல்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட மாணவர். தங்களுடைய பள்ளியில் நீளமான முடி வைத்திருக்க அனுமதி இல்லை என்ற நல்லொழுக்க வழிமுறைகள் (Code for conduct) இருப்பதாக கூறி அவருடைய முடியை வெட்ட கூறியது பள்ளி நிர்வாகம். முடி வெட்டினால் தான் பள்ளிக்கூடம் வர வேண்டும் என்றால் அந்தப் பள்ளக்கூடமே வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தார் டிஆண்ட்ரேவின் அம்மா. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அப்பள்ளியின் மீது வழக்கு தொடர்ந்தார். விஷயம் வெளியே வந்தது. அமெரிக்கா முழுவதும் அது செய்தியானது.