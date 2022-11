எங்கள் காரை வழிமறித்த விலங்குகள்! | ஆப்பிரிக்கன் லயன் சஃபாரி பயண அனுபவம் | My Vikatan

ஆப்பிரிக்கன் லயன் சஃபாரி என்ற இந்த மிருக காட்சி சாலையில் யானைகள் உண்டு. யானைகளை காண செல்வதற்கு ரயில் வசதியும் உண்டு. யானைகளை காணும் போது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் மனதில் சந்தோஷம் பொங்கும். அடுத்து ஒரு குட்டி படகில் சென்று ஆந்தை, கழுகு, கொக்கு, வாத்து ஆகியவற்றை கண்குளிர பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்து விட்டு "Bird show" சென்றேன். அதில் கிளி ஆங்கிலத்தில் "How are you?" என கேட்டது வியப்பளிப்பதாக இருந்தது. அதே கிளி தமிழில் "வணக்கம்" சொல்லியிருந்தால் இன்னும் ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்திருக்கும்.